Começa a aplicação da quarta dose para profissionais da saúde em Niterói

A segunda dose de reforço, ou quarta dose, contra a Covid-19 começou a ser aplicada em profissionais da saúde nesta segunda-feira (13), em Niterói. O calendário dedicado a este público se prolonga até sexta-feira (17). Para os trabalhadores da área de saúde, a aplicação inicia na próxima semana, dia 20. Para receber o imunizante é necessário um intervalo de quatro meses da terceira dose.

Ana Beatriz Machado, médica de CTI neonatal, garantiu sua quarta dose na Policlínica Carlos Antonio da Silva, em São Lourenço

“A vacinação foi o que proporcionou a gente voltar ao ‘normal’. Apesar de termos muitos casos de Covid-19 atualmente, a maior parte das pessoas está fora de perigo e se recuperando. É um cenário muito diferente de 2020, quando ainda não havia imunização. É muito importante todo mundo se vacinar”, disse Ana Beatriz.

Para receber a imunização é preciso apresentar o comprovante de residência, identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. A vacinação está disponível nas policlínicas do Vital Brazil, Itaipu, Barreto, São Lourenço, Piratininga e Engenhoca, das 8h às 17h, com entrada até às 16h.

Para a nutricionista, Elaine Siqueira Gonçalves, a importância da quarta dose é a sobrevivência e a qualidade de vida.

“A gente precisa combater a Covid-19, principalmente os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente. A gente precisa entender que vacinar salva vidas. Eu perdi duas pessoas da minha família antes da vacina e sofro muito até hoje, então é graças a vacina que nós hoje estamos aqui, os sobreviventes. Viva o SUS! Viva a vacina”, ressaltou Elaine.

É importante informar que o profissional da saúde, é quem tem formação profissional na área, como médico, enfermeiro, técnico, dentista, fisioterapeuta e etc.

Já o trabalhador de saúde é quem labora em alguma unidade de saúde, como hospital ou mesmo clínicas, mas não têm formação específica em disciplinas médicas, tais como: administrativo, limpeza ou portaria.

Agendamento

A população de Niterói pode realizar o agendamento da vacina contra a Covid-19 pelo aplicativo Colab, um método mais prático que permite marcar data e horário, evitando filas.

Para realizar o agendamento basta fazer o download do aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. É necessário estar dentro do público alvo e da idade para receber a imunização, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. Também é possível agendar pelo site da Prefeitura de Niterói: www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina.

Quem precisar remarcar a data e horário da vacinação, caso não consiga comparecer no dia agendado, deve mandar um e-mail para contato@colab.re.

Calendário quarta dose

– 06/06 a partir de 55 anos

– 08/06 a partir de 50 anos

– 13/06 profissionais de saúde

– 20/06 trabalhadores de saúde

Locais de vacinação para adolescentes, adultos e idosos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca