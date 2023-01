Começa 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Nesta segunda-feira (2), começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com partidas sendo disputadas em diferentes locais no estado de São Paulo. A competição chega à 53ª edição do torneio e conta com 128 times. A grande final será disputada no dia 25, no aniversário da cidade de São Paulo. Neste ano de 2023, a Copinha terá em disputa o Prêmio Dener, dado ao dono do gol mais bonito da competição.

O Palmeiras, atual campeão, estreia na terça-feira (3), contra o Juazeirense, enquanto o Santos, vice-campeão na última edição, estreia na quarta (4) contra o São Raimundo-RR. Flamengo estreia contra o Floresta, às 21h45, pelo Grupo 5. O Botafogo encara o Pinheirense, às 11h, pelo Grupo 19. O Fluminense joga contra o Porto Vitória, às 17h15, pelo Grupo 14. Na quarta-feira (4), o Vasco enfrenta o Capital-TO, às 19h30, pelo Grupo 29.

Grandes nomes do passado foram revelados na Copinha como

Nesta edição, Luis Guilherme, meia-atacante, e Estevão, ponta de 15 anos, são destaques do Palmeiras. O Corinthians acredita no meia-atacante Pedro, que já foi convocado para a seleção de base. Ryan, do Flamengo, e Rayan, do Vasco, formam quase uma dupla de xarás nos rivais cariocas.

Regulamento

Disputada em sete fases, a competição vai de 2 a 11 de janeiro, e as equipes são divididas em 32 grupos de quatro times. Os dois melhores de cada chave se classificam.

Na segunda fase, dias 12 e 13, os confrontos se dão pelo seguinte critério: o primeiro do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B, e o segundo do Grupo A pega o primeiro do Grupo B – e assim em sequência.

A terceira fase será disputada nos dias 14 e 15, com jogos entre os vencedores de cada confronto anterior. Depois disso, ocorrem as oitavas de final, dia 16 e 17. As quartas de final acontecem dia 18, 19 e 20, e as semifinais dias 21 e 22.