Combustíveis aumentam em Niterói, mas só em alguns postos

O ano de 2023 começou com a notícia de que o recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma medida provisória (MP) com a renovação por 60 dias da desoneração dos combustíveis. No entanto, em Niterói, alguns postos de combustíveis aumentaram em até R$ 0,80 o preço da gasolina, após a virada do ano.

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), na última semana de 2022, entre os dias 25 e 31 de dezembro, o preço médio do litro da gasolina comum, em Niterói, estava em R$ 4,98 e o da aditivada R$ 5,22. Já o etanol era vendido, em média, a R$ 4,40. O metro cúbico do GNV saia a R$ 4,67.

Em um posto localizado na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, Zona Sul da cidade, o litro da gasolina comum estava sendo comercializado, hoje (2), a R$ 5,79, o da aditivada a R$ 5,99 e o do etanol a R$ 4,69. O aumento da gasolina comum foi de R$ 16,2% se considerado o preço médio da semana passada.

Outro posto, na Avenida Jansen de Melo, no Centro de Niterói, estava vendendo o litro da gasolina comum a R$ 5,49 e o da aditivada a R$ 5,59. O etanol estava mais barato do que a média da semana passada, saindo a R$ 4,29 o litro. Considerando o preço da gasolina comum, o aumento observado foi de 10,2% em relação à média.

Também na Avenida Jansen de Melo, outro posto vendia, hoje, o litro da gasolina comum a R$ 5,59 e o da aditivada a R$ 5,69. Tanto o litro do etanol quanto o metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) estavam sendo comercializados a R$ 4,99. Dessa forma, o aumento percentual da gasolina comum no estabelecimento foi de 12,2%.

Postos localizados no Centro de Niterói também aumentaram preços – Fotos: Vítor d’Avila

A reportagem circulou por outros postos de combustíveis das regiões Central e Sul de Niterói e constatou que a maior parte manteve o preço médio similar ao da última semana de 2022, entre R$ 4,99 e, em outros, R$ 5.09 no caso do litro da gasolina comum. Perguntados, funcionários dos postos onde teve aumento não souberam explicar os motivos e deram a mesma resposta: “foi o patrão que mandou aumentar depois da virada”.

Surpresa

Os preços mais caros pegaram de surpresa os desavisados. O motociclista e entregador Leandro Silva chegou ao posto de Icaraí, na manhã de hoje, viu os “79 centavos” na tabela e acreditou que pagaria R$ 4,79 o litro da gasolina comum. No entanto, ao ser alertado pelo frentista, a decepção veio. Era tarde demais. O tanque já estava cheio.

“Agora que você falou… achei até que estava mais barato. Agora vendo o preço, está absurdo. Acredito que não vai baixar mais, a tendência é só seguir”, disse, decepcionado.

Aumento das margens de lucro

O professor Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, fez uma análise sobre os motivos que possam ter levado esses postos a aumentar os preços dos combustíveis. Para ele, a medida pode estar atrelada a uma estratégia para expandir as margens de lucro.

“Não houve aumento nas refinarias. Houve a prorrogação da desoneração dos tributos por mais 60 dias, conforme a MP assinada ontem. Pode ser um movimento orquestrado para aumento das margens e, consequentemente, dos ganhos, colocando tudo na conta do governo que entrou.”

Maioria dos postos de Niterói manteve valor da gasolina a R$ 4,99 o litro – Fotos: Vítor d’Avila

Presidente da Petrobras comenta

Mesmo após a publicação da Medida Provisória de Lula, o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou acreditar que haja um aumento dos combustíveis com o fim do inverno no Hemisfério Norte. Para ele, a prorrogação da desoneração fará com que o novo governo ganhe tempo para tomar ciência da situação da estatal.

“A gente ganha tempo para tomar posse na Petrobras, olhar o contexto do setor de petróleo, o próprio preço do barril no mercado internacional. A tendência é ele distender, em função do término do inverno no Hemisfério Norte. A sazonalidade que todos já conhecem”, disse Prates.