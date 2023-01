Comboio com 1,2 mil bolsonaristas detidos segue para a sede da PF em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército Brasileiro conseguiram desmobilizar os acampamentos Bolsonaristas que ocupavam o Quartel-General das Forças Armadas em Brasília. Segundo informações da Polícia Federal (PF), a ação resultou na prisão de 1,2 mil pessoas

Foram mais de em mais de 50 ônibus disponibilizados pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). Os criminosos foram levados para o Departamento de Polícia Especializada (DPE), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e para a Superintendência da PF.

Os terroristas estavam em acampamento no QG do Exército, em Brasília, que começou a ser desmobilizado por ação do Exército e da Polícia Militar do Distrito Federal.

Com essa operação, sobe para 1,5 mil o total de detidos após os atentados terroristas contra a democracia em Brasília.

A chegada das equipes atende determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que demandou a desocupação da área em até 24 horas.