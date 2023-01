Comando da Aeronáutica divulga processo seletivo com 168 vagas

Inscrições começam dia 10 e vão até o dia 3 de Fevereiro

Leonardo Oliveira Brito

O Comando da Aeronáutica divulgou a realização de um novo Processo Seletivo destinado a preencher 168 vagas, masculinas e femininas, para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica, no ano de 2024.

Confira as especialidades disponíveis:

BET – Eletrônica (31); SAD – Administração (50); SEF – Enfermagem (10); SEL – Eletricidade (20); SIN – Informática (30); SLB – Laboratório (5); SMU 10 – Música Clarinetas: Soprano Baixo (2); SMU 36 – Trompete Bb (2); SMU 41 – Trombones – Tenor – Baixo (2); SOB – Obras (8); SPV – Pavimentação (3); SRD – Radiologia (3); STP – Topografia (2).

Para participar, o candidato deve: ser brasileiro; ser voluntário; estar ciente de todas as normas e condições estabelecidas nestas Instruções Específicas; se menor de 18 anos de idade, estar autorizado por seu responsável legal para realizar o Processo; não ter menos de 17 anos nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano na matrícula, possuir escolaridade em nível médio, técnico, além de outros requisitos presentes nos editais.



O estágio é ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá, com duração aproximada de um ano e abrange instruções nos Campos Militar e Técnico-Especializado. Aqueles que concluírem com êxito o referido estágio, segundo o Plano de Avaliação, estarão em condições de compor o QSS, do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica.



Durante a realização do Estágio, o aluno fará jus à mesma remuneração que recebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei para Aluno de Escola de Formação de Sargentos, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária

Ficam reservadas algumas vagas aos candidatos que se enquadrem nos critérios específicos do edital.

Inscrição e etapas de avaliação



Os interessados devem se inscrever das 10h do dia 10 de janeiro de 2023 até 15h do dia 3 de fevereiro do mesmo ano, através da internet, no site da Escola de Especialistas de Aeronáutica, https://ingresso.eear.aer.mil.br/

A inscrição só será confirmada após pagamento de uma taxa no valor de R$ 80,00, a isenção da mesma pode ser solicitada pelos candidatos que se enquadrarem nos critérios específicos do edital.

Os inscritos serão classificados mediante várias etapas, sendo elas: prova escrita, com questões de português e conhecimentos específicos, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade, complementar e validação documental. A prova escrita está prevista para acontecer no dia 16 de abril de 2023



Vigência



O prazo de validade do EA EAGS 2024 irá expirar em cinco dias corridos, a contar da data subsequente à realização da matrícula.



Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.