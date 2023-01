Comandante do Exército é demitido por Lula

O general Júlio César de Arruda não é mais comandante do Exército Brasileiro. O militar foi demitido, na tarde deste sábado (21), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste, assumirá a função.

Arruda foi demitido do cargo após uma crise do confiança entre o presidente e o comando das Forças Armadas, após os ataques terroristas ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília/DF. A última reunião do ex-comandante no cargo aconteceu ontem (20), com o presidente, os comandantes da Marinha, Aeronáutica, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

O general Tomás vinha, nas últimas semanas, ganhando força para chefiar o exército. Na última quarta-feira (18), o militar fez um discurso inflamado em defesa da democracia. Além disso, a capacidade de articulação de Tomás é tratada como ponto positivo por aliados políticos do presidente Lula.

O general Arruda ficou menos de um mês na função. Com 63 anos de idade, ele foi nomeado em 30 de dezembro de 2022, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), após articulação realizada pela equipe de transição para o governo Lula. Natural de Cuiabá/MT, acabou se desgastando na função após os ataques de golpistas a Brasília. Interlocutores de Lula afirmam que o presidente estava insatisfeito com a falta de celeridade para punir militares que tenham participado dos ataques.

Foto: O general Júlio César de Arruda/Divulgação CML