Com volta do público, Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa pela segundona

O torcedor botafoguense irá se reencontrar com o time na noite deste domingo (26), no Estádio Nilson Santos. A equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira enfrenta o Sampaio Corrêa, às 18h15min, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Enderson Moreira deve fazer apenas uma modificação na equipe que perdeu para o CSA. O meia Marco Antônio foi poupado por dores musculares, mas deve retornar no lugar de Diego Gonçalves. Já o Sampaio Corrêa não vive boa fase. Os maranhenses não vencem há quatro rodadas, mas seguem na briga pelo G-4.

Foram disponibilizados um total de 4.999 ingressos, que começaram a serem vendidos na quinta-feira (23) através do site oficial do clube. Sócios tiveram desconto de acordo com o plano adquirido. Quem adquirir entradas, terá que respeitar as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, além de apresentar comprovante de vacinação e teste RT-PCR negativo feito em laboratório credenciado pelo Botafogo.