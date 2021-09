Com volta de suspensos, Fluminense divulga relacionados para o jogo contra o Bragantino

André e Felipe voltam após cumprirem suspensão. Samuel Xavier, Abel Hernandéz e Egídio são desfalques

O Fluminense entre em campo logo mais, às 16 horas, em jogo contra o RB Bragantino que será realizado no Maracanã pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E o técnico Marcão terá à sua disposição a volta do volante André e do atacante Fred, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo no último jogo, contra o Cuiabá.

Mas se o comandante tricolor tem a volta de dois jogadores, vai ter quatro ausências certas. A do lateral-direito Samuel Xavier, do atacante Abel Hernandéz e a do lateral-esquerdo Egídio. Os dois laterais estão fora por motivos de contusão, enquanto o jogador uruguaio não foi relacionado por opção do técnico.

Para o lugar de Samuel Xavier, Calegari vai para o jogo. Apesar de estar fora por contusão, o dono da camisa 2 já não seria o titular por causa da má atuação contra o Cuiabá, onde cometeu um pênalti considerado bobo enquanto o Fluminense vencia por 2 a 0. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Com 29 pontos, o Fluminense é o 8º colocado, e se vencer o RB Bragantino, encosta na equipe paulista, que está em sexto com 33. A equipe de Bragança Paulista deve entrar em campo com uma equipe reserva pensando no jogo da volta da Copa Sul-Americana contra o Libertad. Isso porque na partida de ida, o Massa Bruta venceu por 2 a 0 no Nabi Abi Chedid e pode perder por um gol de diferença que estará classificado para a decisão do torneio.

