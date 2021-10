Com show de Neymar e Raphinha, Brasil vence Uruguai, em Manaus

Mostrando que está pronto para a Copa do Mundo, o time de Tite goleou a seleção uruguaia por 4 a 1 na Arena Amazônia, em Manaus, na noite de ontem Pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas Neymar deu show em campo, mas a roubada de cena ficou por conta de Raphinha que, em sua primeira partida como titular, fez dois gols e mostrou para Tite uma prévia para 2022.

O Brasil chegou aos 31 pontos em 11 jogos e é líder na tabela com folga de seis pontos para a Argentina e pode se garantir na Copa do Mundo na próxima rodada contra a Colômbia. O Uruguai termina a rodada tripla sem vitórias e é o quinto, com 16 pontos.

O Brasil teve, no total, 55% de posse de bola e 22 finalizações contra apenas cinco do Uruguai. Neymar abriu a contagem aos 9 minutos depois de receber passe de Fred dentro da área pela direita, tirou de Muslera e finalizou. Pouco depois, ele recebeu de Paquetá, chutou, e Raphinha apareceu no rebote para fazer o segundo.

Nos seis primeiros minutos da segunda etapa, ele fez três defesas. Mas, aos 12, ele não conseguiu evitar o terceiro do Brasil. Em contra-ataque rápido, Jesus acionou Neymar, que deu o tapa para Raphinha em velocidade na esquerda.

A Celeste chegou ao seu gol com Luis Suárez, em bela cobrança de falta, aos 31.

Aos 39, Neymar cruzou para Gabigol. A arbitragem marcou impedimento, mas o VAR atestou o contrário: 4 a 1 e show da Seleção.

Os próximos jogos serão em novembro: a Seleção recebe a Colômbia no dia 11, e a Celeste faz clássico com a Argentina em Montevidéu.