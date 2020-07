Com restrições, Parque da Cidade é reaberto após ficar quase quatro meses fechado

Conforme anunciado com exclusividade por A TRIBUNA em sua edição no final de semana passado, Parque da Cidade de Niterói reabriu depois de estar fechado desde dia 16 de março por causa da pandemia do coronavírus. O espaço foi liberado apenas para atividades físicas individuais como caminhadas, além da contemplação da vista para belas praias. Além disso, outras normas também deverão ser respeitadas como o funcionamento, que será de terça a domingo, das 10h às 18h, com máximo de 200 visitantes por vez. As rampas de voo livre, o bistrô, o parque infantil e a pista de downhill vão continuar fechados.

As regras para o funcionamento do Parque no estágio amarelo nível 2 foram definidas pelas secretarias municipais de Ordem Pública (Seop), de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SMARHS).

“Estamos realizando a abertura de mais este parque, assim como já aconteceu em outros três da cidade, de forma responsável, seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento social. O espaço estará sinalizado desde a entrada, passando pelo estacionamento e outras áreas do parque. Neste primeiro momento, não será permitido fazer piqueniques. Os sanitários estarão liberados para o uso. Em breve, esperamos retornar as outras atividades, como a liberação das pistas de voo. Por isso, é tão importante que todos sigam as regras de transição para o novo normal”, contou a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

O diretor do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), Alex Figueiredo, falou sobre os planos para o futuro do espaço.

“O niteroiense voltou a ter o seu lugar de lazer com algum controle em uma das vistas mais clássicas da cidade. Agora a atenção é em instruir e salvaguardar a saúde dos visitantes do parque. Aqui eles podem cuidar tanto da sua saúde física quanto da saúde mental. Os frequentadores irão aos poucos se acostumando às novas regras como a de não poder estacionar aqui em cima por enquanto, somente desembarcar. Estaremos mantendo as medidas sanitárias e realizando relatórios de monitoramento. Durante o fechamento do parque nós realizamos algumas manutenções como o conserto do mastro em frente ao bistrô. Nós temos planos para a implantação de um bicicletário. Temos licitações em aguardo para obras no Centro de Visitantes, na sede, no estacionamento e nas rampas”, informou.

O historiador aposentado Mário Costa Velho Neto, de 88 anos, vizinho do parque guarda boas lembranças do local, um dos seus preferidos em Niterói.

“Eu vinha aqui desde quando era a Fazenda Santa Maria, do seu Lupi, depois virou a Fazenda da Viração”, contou.





Ansiosos, o analista de sistemas Marcelo Manhães, de 48 anos, morador de Icaraí, estava junto do seu instrutor de bike, Daniel Torres, de 34 anos, morador do Largo da Batalha, esperando pela abertura do parque.

“Nós sempre subimos o parque de bicicleta. Durante esse tempo nós vínhamos até o portão todo dia para checar. Hoje nós vamos matar a saudade. É um privilégio ter de volta esse parque arborizado aqui junto da cidade. Nós podemos ter um contato grande com a natureza”, declarou Marcelo.

A nutricionista Malu Protti, de 26 anos, moradora de São Francisco, espera em breve poder matar as saudades do bistrô do parque.



“Eu tenho muitas lembranças. Quando eu era pequena eu morava na casa da minha avó aqui perto e nós vínhamos aqui. Era um pouco triste ver o parque fechado, mas entendia perfeitamente a medida diante da pandemia. Muitas pessoas ainda hoje se recusam até a usar a máscara da maneira correta. Antes de fechar, todo domingo de manhã a nossa família comia no bistrô. Agora só falta ele reabrir para ficar perfeito”, contou.

MUDANÇAS NAS TRILHAS

Enquanto esteve fechado o parque ganhou algumas reformas como pinturas, reparos hidráulicos, obra na mastreação das bandeiras (nacional, do Rio de Janeiro e de Niterói) e alterações no paisagismo. E nos próximos dias outras mudanças também vão ser feitas nas trilhas do parque. Ao todo estão sendo montados cinco totens de sinalização de trilhas que em breve serão instalados.

“Queremos fazer essa mudança e estamos mudando o estilo dessas marcações com setas maiores para melhor visibilidade. Prefiro que chova para o concreto ter um tempo de cura e solidificar melhor”, frisou Alex.

De acordo com o Mapa da Cultura do Rio de Janeiro o Parque da Cidade é uma área de preservação ambiental (APA) do município, localizado no alto do Morro da Viração. Inaugurado em 1976, a uma altitude de 270 m, possui um mirante com vista panorâmica de Niterói e da cidade do Rio de Janeiro, além de duas rampas para a prática de voo livre. O parque, que recebeu pontuação máxima no Guia Verde Michelin, ocupa uma área de 149.388,90 m².

MAC

Após mais de 100 dias fechado como medida para deter o avanço da Covid-19 na cidade, o pátio do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói será aberto ao público neste sábado (11). O local, que proporciona uma das vistas panorâmicas mais bonitas da cidade, poderá receber até 25 pessoas por vez, todos os dias, das 9h às 18h.

Os visitantes terão a temperatura aferida na entrada e o uso de máscara facial será obrigatório. Será necessário manter o distanciamento de 1,5m entre as pessoas e a prática de atividades esportivas está proibida. O museu permanece fechado à visitação pública.