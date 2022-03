Com reservas, Vasco supera o Resende e reencontra o Flamengo

A vitória por 3 a 0 do Vasco da Gama sobre o Resende, neste domingo (13), definiu o Clássico dos Milhões na semifinal do Campeonato Estadual. O confronto contra o Flamengo na próxima quarta-feira (16), no Maracanã, às 20h, contou com o tropeço do Botafogo. Bruno Nazário marcou no primeiro tempo, Vitinho e Vinicius definiram o placar na etapa final.

Apesar de ter poupado praticamente todo o time titular, Zé Ricardo conseguiu fazer a equipe se impor nesta tarde, em São Januário, pela última rodada da competição. Porém, o treinador teve uma má notícia logo no início da partida. O zagueiro promissor Ulisses se lesionou e pediu para ser substituído. Dessa forma, Zé Vitor entrou e fez sua estreia entre os profissionais.

Uma forma de imposição vascaína sobre a equipe do sul-fluminense, foi pelo meio campo. Luiz Henrique e Bruno Nazário foram fundamentais para isso. E foi dos pés de Nazário que saiu o gol inaugural. Em contra ataque, Isaque arancou e tocou para Bruno, que de fora da área, finalizou sem chances para o goleiro adversário. Antes do apito final, Halls ainda salvou a meta vascaína, em chute de Emanuel Biancucchi.

Depois do intervalo, quem voltou em outro ritmo foi o Resende. A equipe visitante assustou quando Macena escorou para gol, mas a defesa vascaína chegou para salvar o perigo. Contudo, parou por aí. O forte sol nesta tarde no bairro de São Cristóvão fez efeito dentro de campo, e as chances de gols passaram a diminuiur.

O panorama mudou perto do fim do jogo. Aos 30′, Jhon Sánchez cruzou na esquerda, Vitinho subiu mais alto que a defesa adversária, e marcou o primeiro dele com a camisa cruzmaltina. Na sequência, saiu o terceiro do time da Colina, depois que o goleiro fez uma lambança, e na sobra, Vinicius fechou o placar. 3 a 0 para o Vasco, que anima o torcedor presente, que mandou recado para o adversário da próxima quarta.