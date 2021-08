Com Rebeca Andrade de porta-bandeira, Brasil se despede de Tóquio 2020

O Time Brasil se despediu oficialmente de Tóquio 2020 na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos, realizada na noite deste domingo no Japão (manhã no Brasil), celebrando a superação dos japoneses, que conseguiram organizar de forma bem-sucedida a 32ª edição do evento, apesar das incertezas causadas pela pandemia. O Brasil celebrou a melhor campanha de sua história olímpica – 12° lugar no quadro geral de medalhas, com 21 conquistas

Coube à ginasta Rebeca Andrade, ouro no salto e prata no individual geral, carregar a bandeira brasileira na despedida dos Jogos. Ela esteve acompanhada por Francisco Porath, seu treinador; Hebert Conceição, campeão olímpico de boxe (até 75kg); Sebastián Pereira, Sub-chefe de Missão; Ana Carolina Côrte, coordenadora médica do COB; e Bira, funcionário mais antigo do COB, que representou os colaboradores da entidade.

A escolha de Rebeca como porta-bandeira é uma homenagem e um reconhecimento à ascensão das mulheres no esporte brasileiro, que bateram o recorde de pódios em uma edição olímpica: 9 das 21 medalhas do Time Brasil, sendo 3 ouros, 4 pratas e 2 bronzes.

“Foi uma sensação maravilhosa, uma emoção enorme. É difícil até descrever o que estou sentindo. Fui escolhida para ser a porta-bandeira, mesmo diante de tantos atletas maravilhosos e incríveis. Estou muito feliz e honrada. Hoje está sendo um dos melhores dias de toda a minha vida”, afirmou Rebeca.

Intitulada “O mundo que compartilhamos”, a cerimônia homenageou o povo local, especialmente os habitantes da cidade-sede dos Jogos. Um número artístico mostrou um típico dia no parque em Tóquio, e os tradicionais odoris, festivais de verão japoneses, também foram lembrados.

Como toda Cerimônia de Encerramento, um dos momentos mais aguardados foi a passagem de bastão para a próxima sede dos Jogos. Em Paris, diversos atletas celebraram a chegada de Paris 2024 ao lado da Torre Eiffel. Outra tradição da Cerimônia de Encerramento foi a entrega das medalhas olímpicas aos três primeiros colocados nas maratonas feminina e masculina.

Após os discursos dos presidentes do COI, Thomas Bach, e do Comitê Organizador de Tóquio, Hashimoto Seiko, a pira olímpica foi apagada. Os japoneses terminaram a festa chamando a torcida para os Jogos Paralímpicos, que acontecem daqui duas semanas, também na capital japonesa.

