Com presença de Lupi, Marlos Costa se filia ao PDT de São Gonçalo para disputar a Prefeitura

O ex-secretário de Assistência Social de São Gonçalo, Marlos Costa, se filiou na noite de sexta-feira (14) ao PDT, com a presença do presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, e do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que na ocasião estava acompanhado do seu secretário de Planejamento, Axel Grael, pré-candidato do partido em Niterói.

O presidente municipal do PDT de São Gonçalo, Miguel Moraes, disse que é muito importante a parceria com Niterói para São Gonçalo seguir o mesmo caminho do desenvolvimento.

“Com certeza o nome de Marlos é excelente para liderar o município e junto com essa aliança com Niterói e a Martha Rocha no Rio, vamos botar São Gonçalo nos eixos”, disse Moraes.

Segundo Carlos Lupi, o nome de Marlos Costa, como pré-candidato a prefeito de São Gonçalo é o ideal para mudar os rumos da política na cidade.

“Levei um ano ‘namorando’ com o Marlos para tirar ele do PSB e levá-lo para o PDT. Foi um ganho para o partido, que se fortaleceu, e um ganho para os gonçalenses que a partir de agora poderão contar com uma gestão moderna e competente do Marlos”, disse Lupi.

Presidente do PDT de Niterói, o prefeito Rodrigo Neves, disse que vai fazer de tudo para ajudar Marlos em São Gonçalo.

“A população tem que refletir nessa filiação do Marlos para acabar com o sofrimento da população, que sofre com o desemprego, que só aumenta na cidade. Temos um projeto pronto na ordem de R$ 150 milhões, para recuperar os estaleiros de Niterói e São Gonçalo, que vão gerar de cara 20 mil empregos e essa é só a primeira ajuda que vou dar ao Marlos, que terá um papel importante na geração de empregos na cidade”, disse Neves.

Neves ainda falou dos problemas de São Gonçalo nas áreas da educação, segurança e saneamento básico e disse que o militante do PDT precisa ter unidade no campo popular para enfrentar e combater as carências do município, como a falta de um transporte de massa eficiente.

“Marlos não tem nenhuma área de atrito que a oposição possa utilizar e agora chegou a hora da vitória. Marlos no PDT é imbatível, porque sem dúvida, a nossa legenda é a mais popular e mais forte do Rio de Janeiro”, frisou Neves.

Segundo Marlos, chegou a hora de seu novo ciclo político gerar frutos para o bem da população de São Gonçalo.

“Saí do PSB e fui para o PDT, mas continuo no campo progressista para fortalecimento das ações municipais. Precisamos de parcerias para o crescimento e integração das políticas públicas para tirar São Gonçalo deste buraco”, ressaltou o pré-candidato.

Marcaram presenças na filiação a deputada estadual Martha Rocha, pré-candidata do partido no município do Rio; o deputado federal Chico D’Ángelo, o secretário Geral do PDT-Niterói, Miguel Vitoriano, do secretário Regional da Região Oceânica, Carlos Boechat e o secretário de Agricultura de Maricá, vereador Júlio Carolino.