Com presença de Lupi, Axel Grael se filia ao PDT

Aos gritos de “Não tô de bobeira eu vou votar em Grael e no Bagueira”, filiados do PDT de Niterói receberam na noite desta quarta-feira (29), na sede do partido, o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, que participou do ato de filiação do secretário de Planejamento, e pré-candidato à Prefeitura, Axel Grael.

De acordo com o presidente da sigla em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves, o primeiro passo foi dado rumo a vitória.

“Vamos em frente, e junto com essa militância aguerrida vamos partir com a faca entre os dentes para mais uma campanha”, disse Rodrigo.

Axel Grael afirmou que está muito animado com o seu novo ciclo político.

“Uma grande dose da continuidade do Rodrigo, junto com o tempo novo de novos desafios”, disse Grael.

Já o deputado Paulo Bagueira (SDD) disse que a chapa, que foi construída na unidade, vai gerar muitas conquistas para o município.

“Vamos dar resultado para a população, podem esperar. Neste momento não podermos pensar em outra coisa”, declarou Bagueira.

Segundo Carlos Lupi, o prefeito Rodrigo Neves (O qual Lupi chamou de “Pelé da política”), fez dois golaços ao conseguir a filiação de Axel Grael e a vice de Bagueira.

“O nome Grael leva à família de velejadores campeões e ao mesmo tempo não deixa de ser uma novidade. Ele é muito competente, assim como Bagueira que tem o meu respeito”, ressaltou Lupi.

Marcaram presença durante a filiação as secretárias, Dayse Monassa (Seconser), Flávia Monteiro (Educação) e Maria Célia (Saúde); o presidente da Câmara Municipal, Milton Cal (Progressista); os vereadores Renatinho da Oficina (PTB), Paulo Velasco (Avante) e Renato Carrielo (PDT); além da primeira dama Fernanda Sixel e Crista Grael, esposa de Axel.