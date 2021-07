Com ondas de 4 metros, Itacoatiara recebe campeões do surf no Big Wave 2021

Os maiores atletas do surf de ondas grandes voltaram para o mar de Niterói, nesta sexta-feira (30), para aumentar a pontuação na competição do Itacoatiara Big Wave 2021. Surfando ondas de até cinco metros, as maiores já registradas na praia de Itacoatiara – atletas como Lucas Chumbo, Gabriel Sampaio, Kalani Latanzi e GutembergGoulart.

O Itacoatiara Big Wave 2021 está sendo apresentado pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Niterói (Smel), e pela Enel Distribuição Rio, conta com apoio da Arenque Surfboards, IBMR Centro Universitário, Organics e E. Vianna Personal.

Foto: Tony Dandrea – Surfista: Gutemberg Goulart

“A geografia de Itacoatiara proporciona algumas das melhores ondas do Brasil e hoje tivemos as maiores ondas já registradas nessa praia. Para a Prefeitura de Niterói e a Secretaria de Esporte e Lazer é uma honra poder apoiar, pela segunda vez, um evento desse porte e trazer grandes atletas do esporte para Itacoatiara. Especialmente nesse ano de Olimpíada, onde o Brasil acabou de conquistar o ouro com o Ítalo Ferreira. Itacoatiara é um celeiro de atletas no surf e estamos esperando volta do Gabriel Medina e que o Ítalo Ferreira venha conhecer a nossa praia”, disse o secretário de Esporte, Luiz Carlos Gallo.

Foto: Tony Dandrea. Surfista: Kalani Lattanz

O campeonato está sendo realizado no formato digital pela primeira vez no Brasil. Seguindo os protocolos sanitários de combate à pandemia, somente os surfistas, cinegrafistas e equipes de apoio que fizeram teste de Covid-19 podem participar da competição. A permanência dos atletas no mar está condicionada ao horário autorizado pelo Município: entre 6h e 10h. Não há público presencial, mas os fãs do esporte podem acompanhar o Itacoatiara Big Wave 2021 pelo Instagram no perfil @itacoatiarabigwave e também no portal Waves (www.waves.com.br).

A competição vai até 30 de setembro. Em cada janela aberta de acordo com a ondulação das ondas os atletas deverão fazer as filmagens e enviar para a organização do evento. Após o encerramento da janela, o material será julgado por uma comissão de arbitragem profissional, utilizando os critérios adotados pela Liga Mundial para o surf de ondas grandes. O resultado será anunciado até outubro. Ao todo, serão distribuídos R$ 50 mil em prêmios, divididos entre os surfistas e seus cinegrafistas.