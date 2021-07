Com obras avançadas, Rua Paulo Alves volta a receber linhas de ônibus

A partir deste sábado (31), as linhas de ônibus que circulam pela Rua Pereira Nunes, no Ingá, em direção à Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (Praia de Icaraí), voltarão a passar pela Rua Doutor Paulo Alves, com parada em frente à praça César Tinoco.

“As obras de alargamento e reurbanização da Rua Doutor Paulo Alves estão na reta final, recebendo os últimos ajustes. Estamos avançando na sinalização com a pintura das faixas e, na próxima semana, iniciaremos a colocação dos segregadores na ciclovia”, conta o secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier.

Com as intervenções que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Niterói, a Rua Doutor Paulo Alves passou a contar com uma faixa exclusiva para transporte público, no trecho entre as ruas Presidente Pedreira e Casimiro de Abreu.

De acordo com o secretário, as obras têm como objetivo melhorar o trânsito no eixo viário que liga a Região Oceânica à Zona Sul pela Praia de Icaraí em direção ao Centro. O projeto também contou com a requalificação dos passeios públicos, paisagismo e instalação de fiação subterrânea.

“Esta obra é um dos projetos previstos no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, apresentado pela Prefeitura de Niterói em 2019. O Plano inclui uma série de intervenções urbanas e viárias, algumas já em andamento e outras previstas para serem implantadas nos próximos 10 anos, visando à melhoria da mobilidade em toda a cidade de Niterói”, pontua o secretário.