Com o apoio da Câmara e da OAB Niterói, campanha “Tigela Cheia” promove ajuda a tutores de animais

Com o propósito de ajudar os tutores de animais que estão com dificuldades para comprar ração, a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais da Câmara Municipal de Niterói se uniu com a Ordem dos Advogados do Brasil – Regional de Niterói, com a Royal Rações e com a Sociedade Niteroiense Protetora dos Animais (Sonipa) para a criação da Campanha Tigela Cheia.

A iniciativa visa ajudar principalmente quem tem mais de dez cães e gatos resgatados das ruas e, por causa das dificuldades impostas pela pandemia, não estão conseguindo comprar comida para suas casas e ração para os pets.

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, o vereador Daniel Marques (DEM), explicou que a proposta visa ajudar a quem sofreu com os problemas econômicos causados pela pandemia e, ao mesmo tempo, impedir que o número de animais abandonados na rua possa aumentar.

“Durante a pandemia, o abandono de animais aumentou 40%. Devido às dificuldades econômicas, muitas pessoas perderam o emprego e não estão mais conseguindo alimentar os seus animais. Muitos cães e gatos estão passando fome e frio. Precisamos ajudar as pessoas que lutam pelos nossos amigos que não têm voz”, declarou Marques.

Daniel Marques é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais da Câmara de Niterói. Foto: Divulgação

Como ajudar

Durante todo o mês de julho, a população poderá contribuir. A arrecadação será feita todos os dias em qualquer loja da Royal Rações, onde será possível comprar a ração. A campanha também contará com pontos itinerantes por Niterói, e o primeiro será nesse sábado, na Região Oceânica, em frente à loja da Royal Rações de Piratininga, a partir das 10h.

Os que não conseguirem comprar a ração poderão contribuir com R$ 8 (equivalente a 1kg) pelo Pix da Sonipa, parceira na ação: 03.914.411/0001-80.

Toda ração arrecadada através desta Campanha será destinada à Sonipa, que irá distribuir a ração entre os mais necessitados.