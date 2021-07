Com números da pandemia sob controle, Niterói reabre 16 praças

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) reabriu neste sábado (10) as praças da cidade se encontravam fechadas desde o ano passado por causa da pandemia. O fechamento era uma medida de combate ao avanço do coronavírus na município. Com esta iniciativa, 16 praças já voltaram a funcionar a partir deste fim de semana.

A reabertura ocorreu nos seguintes lugares: Roberto Silveira (Ponta D’Areia), Nereu Guerra (Santana), Getúlio Vargas (Icaraí), Don Orione (São Francisco), Rink (Centro), São João (Centro), Descobrimento (Piratininga), Enéas de Castro (Barreto), Raul de Oliveira Rodrigues (Pé Pequeno), Odir Sereno (Cachoeira), Levi Francisco da Cruz Nunes (Largo da Batalha), Ivan Silva (Badu), Carlos Magaldi (Riodades), Vital Brazil, Dom Manuel Victorino (Ponta D Areia) e Nilo Peçanha (Boa Viagem).

Praça Getúlio Vargas, na Praia de Icaraí, é um dos lugares reabertos neste sábado. Foto: Bruno Eduardo Alves

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, alerta para a importância de a população manter os protocolos sanitários, como o uso de máscara, além do reforço da higiene das mãos. Ela também salientou a importância da população se vacinar e não escolher qual tipo de imunizante tomar.

“Estamos dando mais um passo nas ações para o novo normal no que diz respeito às restrições impostas com a pandemia. Mas é fundamental a população continuar a usar máscaras, álcool gel nas mãos e, principalmente, vacina no braço. Vacina boa é a que tiver no posto, e com a população vacinada, poderemos aos poucos ir retomando nossos hábitos”, enfatiza a secretária



Todas as praças funcionarão das 7 às 16 horas com capacidade limitada a 30%. As Administrações Regionais irão fazer o controle de público nestes espaços.