Com inauguração de Umei, Niterói chega a 26 novas escolas em oito anos

Na quinta-feira (17), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, entregou a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Jorge Nassim Vieira Najjar, no Capim Melado, na Ititioca. Essa é a 26ª escola municipal entregue nesta gestão. A Umei vai beneficiar aproximadamente 120 alunos de 2 a 5 anos, moradores do bairro e seu entorno, em horário integral ou parcial. O prédio possui elevador para garantir acessibilidade dos alunos e sistema de aproveitamento de água de chuva. A unidade contém quatro pavimentos e cerca de 572 m² de área construída. O espaço conta com 10 salas de aulas, cozinha, refeitório, banheiros, área de serviço, depósito, secretaria, sala de reuniões e pátio coberto. O prédio segue as normas estabelecidas pela Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Hoje eu estou aqui no Capim Melado, Ititioca, região tão querida e que apresenta um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) de Niterói. Inauguramos a 26ª escola nesse tempo de administração da cidade e criamos mais de 5 mil novas vagas na rede municipal de educação. “.

Homenagem – A nova Umei recebeu o nome do professor Jorge Nassim Vieira Najjar, falecido este ano, que teve trajetória de destaque na área da Educação. Jorge Nassim Vieira Najjar (1959-2020) possuía graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense (1988), mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense (1992) e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (2004). Atuou como Conselheiro Municipal de Educação de Niterói, Conselheiro Estadual de Educação e Membro do Fórum Estadual de Educação. O professor era conhecido pela sua generosidade intelectual e por acolher seus alunos, incentivando-os a crescerem academicamente. Sua esposa, Rosana Najjar, e os dois filhos estiveram presentes na cerimônia.