Com humor ácido, Carias completa 60 anos fazendo charges

Titular da página 2 desde março de 2004, chargista está prestes a alcançar a marca de cinco mil ilustrações publicadas em A TRIBUNA

Cada vez mais raros nas redações, os chargistas são profissionais da mídia escrita que resistem ao tempo. O niteroiense Mário Caria Filho, de 71 anos, é um deles. Neste ano completou 60 anos de carreira dos quais 18 deles estão impressos nas páginas do jornal A TRIBUNA.

“Estar no jornal A TRIBUNA é uma realização profissional, já que era um namoro antigo meu com o Jourdan Amóra. Ele sempre me convidou para fazer a diagramação, mas acabou que o destino fez com que eu me tornasse chargista do veículo de comunicação que é um dos mais atuantes da cidade de Niterói. Costumo dizer que se o casamento é uma instituição falida, basta pegar o meu casamento com A TRIBUNA que os casais vão ver a receita para durar para sempre”, brinca o cartunista que já ilustrou mais de 200 capas de livro.

Já Jourdan Amóra, diretor do jornal A TRIBUNA, não economiza elogios sobre o cartunista e sobre o trabalho que ele desempenha nas páginas do jornal.

“Carias não é um traço. É uma linha horizontal iluminada pela sua arte, sua perspicácia e simplicidade. Se uma imagem vale por mil palavras, seu humor é um improviso sem limites. O chargista Carias merecia muito mais exposições sobre cada tema abordado de sua vasta coletânea de trabalhos que enriquece os jornais onde trabalhou no decorrer de sua trajetória profissional. Merecia não uma, mas dezenas de edições de seu trabalho ao longo de décadas, em A TRIBUNA.

Mas lamenta que a cidade de Niterói não reconheça talentos como o dele que se diferencia pelas conversas curtas com alta criatividade. Se é bom no traço é dono de papos curtos com alta criatividade.

É pena que a “cultura oficial de Niterói” não reconheça a grandeza deste ex-liceista”, completa Amóra.

Mas como todo começo de carreira não é fácil, com Carias não foi diferente. A começar pela inclusão do S no sobrenome que se tornou marca do nome artístico como ele mesmo explica. “Existia um colégio em Santa Rosa chamado Carias, onde havia um professor de matemática muito conhecido lá chamado Orlando. Todo mundo achava que eu era filho dele, apesar de não ter nenhum parentesco entre nós. O pessoal de Niterói começou a me chamar não de Caria, mas de Carias, e do nada a coisa pegou. Isso foi em 68. E até hoje, isso me persegue”, brinca revelando que até já assinou documentos incluindo o S no sobrenome.

Curiosamente, esse professor se tornou marcante para Carias. “Foi nesse época que comecei a me interessar por desenho quando realizei a caricatura desse professor. Todo mundo achou legal, mas faltava oportunidades para publicar em algum lugar. E em seguida apareceu o jornal Lig e foi lá que publiquei pela primeira vez”, revelou Carias citando Ziraldo, a quem considera o maior artista gráfico do país.

Com passagens pelo extinto Sete Dias e sendo colaborador do Pasquim e Jornal de Ipanema, Carias agradece a Luis Jordan, diretor do A TRIBUNA, que fez a reformulação gráfica de todo jornal e o convidou para fazer parte do time.

“O Dandan é especial na minha vida profissional, pois foi ele que me fez o convite na reformulação gráfica e me convocou para publicar diariamente na página 2 uma charge. Aceitei o desafio e estou ilustrando até hoje”, agradeceu.

Admirador do trabalho de Nani, Aroeira, Jaguar e Chico Caruso, Carias dá a receita para se manter até hoje ilustrando e arrancado gargalhadas do leitor. “Ser chargista na atual circunstância da política nacional é meio que você ter a pré-munição e a premonição das coisas que estão borbulhando na mídia. Aí, a gente. Que é cartunista, adora, o que é uma pena. Mas tristeza de uns, alegria de outros”, resumiu Carias sentando na cadeira de seu escritório localizado em Santa Rosa, bairro onde nasceu e reside desde então.