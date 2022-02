Com golaço de Arrascaeta, Flamengo goleia o Nova Iguaçu

O torcedor do Flamengo vai dormir mais feliz neste domingo (13). Em sua melhor exibição até aqui na temporada, o time comandado por Paulo Sousa goleou o Nova Iguaçu pelo placar de 5×0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Sul do Rio de Janeiro.

Os gols foram marcados por Diego, Pedro, Gabigol, Gustavo Henrique e Arrascaeta. Sendo o do uruguaio um golaço de falta. O jogo contra a equipe da Baixada Fluminense ainda marcou a estreia do zagueiro Fabrício Bruno pelo rubro-negro. O defensor chegou nesta temporada, vindo do Red Bull Bragantino.

Com o resultado, o Flamengo assumiu provisoriamente a vice-liderança da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, com 13 pontos conquistados. O time da Gávea volta a campo ma quarta-feira (16), às 15h30min, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão.

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo