Com gol na reta final, Vasco fica no empate com o Remo

Vasco e Remo empataram por 2 a 2 na noite de hoje (19), em São Januário. A partida foi válida pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois. Entretanto foi pior para os paraenses, ainda ameaçados de rebaixamento. Com o resultado o Cruzmaltino chegou a 49 pontos, em nono lugar. Já os paraenses, com 42 pontos, . O Vasco perdeu a chance de se despedir de forma digna de sua torcida na temporada.

Como a torcida começou a hostilizar cedo, o Vasco acabou fazendo justiça aos potestos e começou o jogo muito mal. Logo aos sete minutos Matheus Oliveira chutou à esquerda do goleiro Lucão e mostrou que o Remo daria trabalho.

O Vasco errava demais. Assustou apenas aos 11 minutos, quando Nenê cruzou e Cano cabeceou para fora. Mas até os contra-ataques eram desperdiçadas. Aos 22 minutos Cano dominou na área, mas ao tentar rolar para Nenê mandou a bola nas costas do meia, em lance bizarro.

O domínio do Remo resultou em gol aos 30 minutos. Erick Flores recuperou a bola no meio, acionou Victor Andrade, que cruzou na medida para o complemento certeiro de Neto Pessoa. O que era agonia para o Vasco virou desespero aos 37, quando os paraenses ampliaram. Lucas Siqueira chutou de fora da área, a bola desviou em Rómulo e enganou Lucão.

O que parecia pouco provável aconteceu antes do intervalo: o Vasco descontou. Nenê cobrou escanteio e Léo Mattos subiu mais que todo mundo para escorar a bola para o fundo da rede.

A volta para o segundo tempo mostrou um Vasco atacando sem muita organização. Além disso o time carioca sofria com os contra-ataques do Remo. Mas o time paraense não conseguia criar perigo pois errava no último passe.

Aos nove minutos o Vasco escapou de ver seu quadro piorar. Morato deu uma cotovelada em Igor, mas o VAR não entrou em ação e o vascaíno ficou sem o cartão vermelho. Aos 22 minutos o Cruzmaltino quase empatou em chute de Ricardo Graça que desviou na zaga.

A situação do Remo se complicou aos 23 minutos, quando Victor Andrade foi expulso. Ele já tinha cartão amarelo e cometeu falta violenta em Jhon Sánchez. Aos 37 minutos o Cruzmaltino tirou vantagem e empatou. Galarza aproveitou sobra na área e chutou para o fundo da rede. Depois disso o Remo se segurou e conseguiu evitar a derrota.

As duas equipes se despedem da Série B do Campeonato Brasileiro no domingo 28 de novembro, às 16h(de Brasília). O Vasco vai ao Estádio do Café, no Paraná, medir forças com o Londrina. O Remo recebe o Confiança em Belém (PA).