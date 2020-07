Com febre, Bolsonaro realiza exame da Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro está com suspeita de ter contraído a Covid-19. Nesta segunda-feira (6), Bolsonaro apresentou febre e dores no corpo, e foi levado para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde realizou exames de imagem do pulmão.

Em um vídeo feito por um apoiador na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que “está tudo bem”.

“Eu estou evitando aproximação com pessoas que vim do hospital agora. Fiz uma chapa do pulmão. Está limpo o pulmão, tá certo? Fiz o exame da Covid agora há pouco, mas está tudo bem”, afirmou Bolsonaro, que usava máscara ao conversar com os apoiadores.

Mais cedo, teve encontros com ao menos cinco ministros. Porém, teve que cancelar a agenda da tarde. Estava programada sua participação cerimônia, no Palácio do Planalto, comemorativa aos cinco anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A ministra dos Direitos Humanos Damares Alves assinou um protocolo de intenções de cooperação técnica para o desenvolvimento de sistema unificado que será base para o cadastro inclusão, criado pela lei de 2015.

Participaram do evento também a primeira-dama Michelle Bolsonaro, os ministros Braga Netto (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Eduardo Pazuello (interino da Saúde), Augusto Heleno (Segurança Institucional) e Antônio Paulo Vogel (interino do Ministério da Educação).

No último sábado, Jair Bolsonaro, ministros e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), participaram de um almoço promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em comemoração ao Dia da independência americana.

No evento, os participantes posaram para fotos sem máscaras. Também no sábado, Bolsonaro foi a Santa Catrina para sobrevoar áreas atingidas por um ciclone na semana passada. Fotos divulgadas pelo Palácio do Planalto na ocasião mostravam que o presidente, usando máscara, apertou a mão de uma mulher, caminhou ao lado de políticos da região e ainda fez foto ao lado de funcionários do aeroporto.

O resultado do exame para a Covid-19, que, segundo fontes, foi realizado no Palácio da Alvorada e não no Hospital das Forças Armadas, ficará pronto nesta terça-feira.

