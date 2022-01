Com equipe alternativa, Fluminense derrota Matonense na Copinha

Já classificado para a segunda fase da Copa São Paulo Júnior, o Fluminense derrotou a Matonense por 3 a 2, no jogo da segunda-feira (10) no estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão, e garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase da competição.

O Tricolor das Laranjeiras venceu a partida do Grupo 6 da competição mesmo entrando em campo com vários jogadores considerados reservas. Ainda no primeiro tempo o time da casa abriu o placar com Iago, mas os Moleques de Xerém igualaram com Guilherme. A Matonense voltou a fica na frente na etapa final graças a Juan. Porém, Luan Brito marcou duas vezes para o Fluminense dar números finais ao jogo.