Com enredo rubro-negro, Estácio transforma Sapucaí em Maracanã

A Marquês de Sapucaí se transformou em Maracanã, quando a Estácio de Sá entrou na Passarela do Samba, na noite desta quinta-feira (21). A agremiação trouxe o enredo “Cobra-coral, Papagaio-vintém #VestiRubroNegro não tem pra Ninguém”, que fez uma viagem sobre as conquistas do Flamengo em sua centenária história.

O desfile, assinado pelos carnavalescos Mauro Leite e Wagner Gonçalves, é uma reedição da apresentação de 1995. As alas remetiam a passagens como a fundação do clube, os principais títulos, como as Libertadores da América de 1981 e 2019, além do Mundial de 1981, e a torcida rubro-negra, maior do Brasil.

Engana-se quem pensa que o desfile ficou restrito apenas ao futebol. Também foram relembradas as conquistas o “Mais Querido” no atletismo. A grande sensação do desfile foi o tripé “E agora seu povo pede o Mundo de novo”.

E se, como diz o ditado, onde o Flamengo está sua torcida está atrás, não poderia ser diferente na Marquês de Sapucaí. Lotadas de torcedores rubro-negros, as arquibancadas, frisas e camarotes se transformaram, durante o desfile da Estácio, em uma espécie de Maracanã em dias de jogo.

Fotos: Marcelo Feitosa

Andrade é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Campeão como jogador e técnico, ele não escondeu a emoção durante entrevista ao jornal A TRIBUNA. “Não poderia deixar de estar aqui hoje, reeditando o enredo fantástico e representando toda uma nação. A torcida merece isso”, disse.

Adílio, ídolo rubro-negro, fez questão de destacar o entusiasmo da torcida com o desfile. “É muito bom. Na primeira edição eu estava aqui também, ainda mais contando a história do Flamengo. Isso tem um significado muito grande para a história do clube. Está todo mundo entusiasmado”, afirmou.

O enredo foi capaz de cativar até mesmo aqueles que não torcem pelo rubro-negro. A musa Monique Rizzeto, que representa a Gazela Rubro-Negra na Sapucaí é vascaína, mas frisou que por sua escola de samba vale tudo.

“Não sou Flamengo, mas pela Estácio vale tudo. É coração, é sentimento, é entrega. A gente se preparou muto para entregar algo grandioso, espetacular, e a gente possa trazer um pouco mais de alegria. Se Deus quiser, a Estácio estará no melhor patamar possível”, disse.

Victor Andrade e Vítor d’Avila