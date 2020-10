Com dez prefeitáveis, esquenta a corrida eleitoral em Rio Bonito

O município de Rio Bonito começa a vivenciar o clima de campanha eleitoral. Seus dez candidatos a prefeito, com estratégias diferentes para ganhar o eleitor, dividem-se entre caminhadas, reuniões intimistas e interatividade nas redes sociais. Exemplo disso é o prefeitável pelo partido Republicanos, Leandro Peixe, que cumpriu esta semana uma agenda diversificada, incluindo encontros com moradores no bairro do Boqueirão, caminhada na Praça Cruzeiro e live em sua página na internet. Em praticamente todas as ocasiões, esteve acompanhado de seu vice na chapa, o Meco.

Candidato a cargo público eletivo pela primeira vez, Leandro Pereira Netto, o Peixe, tem 45 anos, mora em Praça Cruzeiro desde a infância, e é formado em Direito, Administração, Técnico em Mecânica e Marketing. Proprietário da auto-escola Peixe – de onde vem seu apelido e nome político – e organizador de um dos maiores eventos de bike do estado do Rio (que reuniu mais de 500 ciclistas na edição do ano passado), o candidato é conhecido na cidade por ser um grande incentivador do esporte na cidade. Estão entre suas propostas de governo a reorganização da máquina administra, o fomento ao turismo, a valorização do servidor público municipal, dentre outras. Evangélico, é casado e pai de duas filhas.

A TRIBUNA publicará, nas próximas edições, o perfil dos demais concorrentes ao cargo maior do Executivo riobonitense.