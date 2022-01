Com Covid, Renata Vasconcellos diz que está melhorando. “Estou inteira”.

Diagnosticada com Covid-19, a jornalista Renata Vasconcellos tranquilizou sua norme legião de fãs e afirmou que está se recuperando bem, segundo o Metróples. Na madrugada desta quinta-feira (13/1), a editora e apresentadora do Jornal Nacional compartilhou uma foto nas redes sociais e escreveu: “Passando aqui para dizer que estou inteira. Me recuperando. Muito. Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Fazem a diferença?”, escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Renata segue se recuperando em sua casa, no Rio de Janeiro. Já William Bonner, que seguiu em isolamento até terça-feira após ter contato com a companheira de bancada, retornou ao JN na noite de quarta-feira (12/1)