Com apoio do CISP, polícia prende assaltantes em Niterói

Uma ação conjunta entre policiais militares da Operação Segurança Presente e do 12º BPM (Niterói), com apoio de câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), da Prefeitura de Niterói, desarticularam parte de uma quadrilha especializada em roubar automóveis em Niterói. A captura aconteceu na Rua Carlos Gomes, bairro do Barreto, região Norte da cidade, nessa quarta-feira (3).

De acordo com os agentes, os roubos estavam sendo cometidos por criminosos em três veículos, modelos Ford Ecosport, Volkswagen Virtus e uma moto Yamaha Fazer. O CISP informou aos agentes que os bandidos estavam sendo monitorados pelo sistema de cercamento eletrônico. Os policiais montaram o cerco no local indicado e conseguiram fazer a abordagem.

PMs do 12º BPM conseguiram interceptar o Ecosport, enquanto agentes do Segurança Presente abordaram o Virtus. A motocicleta conseguiu fugir. Ao todo, dois assaltantes foram presos em flagrante. De acordo com os agentes, o Virtus na verdade era um carro clonado. A placa original foi levantada e ficou comprovado que o automóvel era roubado.

Além disso, um aparelho celular foi apreendido com os suspeitos. Os automóveis e os criminosos foram encaminhados à 76ª DP (Niterói), onde foi feito o registro do flagrante. Os suspeitos foram identificados, encaminhados à carceragem e, na sequência, serão conduzidos ao sistema prisional.

Impasse entre Segurança Presente e CISP

No começo de setembro, quando o Estado assumiu a coordenação do Segurança Presente, o capitão Hugo Coque, porta-voz do Segurança Presente, anunciou que a ideia era deixar de usar a estrutura da Prefeitura de Niterói e centralizar a operação com o Centro Integrado de Comando e Controle, do Governo do Estado. Contudo, um mês depois, o Estado voltou atrás e retomou a parceria com o Município.