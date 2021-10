Com apenas um jogador que atua no Brasil, Tite convoca seleção

O técnico Tite definiu, nesta sexta-feira (29), os atletas convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Conforma já havia sido anunciado anteriormente, nomes que atuam no futebol brasileiro foram evitados, devido à reta final das competições.

A única exceção é o goleiro Gabriel Chapecó, que defende o Grêmio. Com a predominância de jogadores que defendem clubes europeus, a convocação possibilitou o retorno de nomes que vinham tendo poucas oportunidades, como o meio-campo Philippe Coutinho, do Barcelona, e o atacante Roberto Firmino, do Liverpool.

Líder isolada das Eliminatórias, a Seleção Brasileira terá mais dois compromissos pela competição no início de novembro. No dia 11, o Brasil enfrenta a Colômbia na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília). Em seguida, no dia 16, é a vez da Seleção Brasileira viajar até San Juan, na Argentina, para medir forças com os donos da casa. A partida está marcada para as 20h30 (horário de Brasília).

Com dez vitórias e um empate em 11 jogos, a Seleção Brasileira vive a expectativa de confirmar matematicamente sua vaga na próxima Copa do Mundo da FIFA. O Brasil é, até hoje, a única equipe que disputou todas as edições do Mundial. Confirma a lista completa de jogadores convocados para a próxima Data Fifa:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Gabriel Chapecó – Grêmio

LATERAIS

Danilo – Juventus (ITA)

Emerson Royal – Tottenham (ING)

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Renan Lodi – Atlético de Madrid (ESP)

ZAGUEIROS

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Lucas Veríssimo – Benfica (POR)

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Gerson – Olympique de Marseille (FRA)

Lucas Paquetá – Lyon (FRA)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

ATACANTES

Antony – Ajax (HOL)

Firmino – Liverpool (ING)

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Matheus Cunha – Atlético de Madrid (ESP)

Neymar Jr. – Paris Saint-Germain (FRA)

Raphinha – Leeds United (ING)