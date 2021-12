Com alta do hospital, Pelé passa Natal com a família

Pelé, de 81 anos, paaasou o Natal com a família em sua casa no Guarujá, no litoral de São Paulo, após receber alta do Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital, onde faz tratamento para um tumor no cólon.

O maior jogador de futebol de todos os tempos postou uma foto nas redes sociais onde aparece ao lado da esposa, a empresária Márcia Aoki, em frente a árvore de natal recheada de presentes. No dia de sua alta, na última quinta-feira (23), ele publicou no Instagram que estava voltando para a casa e passaria as festividades com a família, como havia prometido.