Com ajuda de câmeras do CISP, PM recupera o veículo roubado

Com a importante ajuda das câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), policiais militares do 12º BPM recuperaram, na manhã dessa segunda-feira (17), na Zona Sul de Niterói, um veículo roubado na madrugada de sábado (15), na Zona Norte.

Através das imagens das câmeras de segurança, que captaram a placa do carro, a polícia foi alertada que o veículo trafegava pela Rua Dr. Mário Viana. Na chegada à Rua Santa Rosa, o caro foi abordado e um rapaz, de 19 anos, foi preso.

Com anotações criminais anteriores por tráfico, ele revelou que havia passado a noite num ponto de venda de drogas, na comunidade da Viradouro, no Complexo de Santa Rosa, e pela manhã recebeu ordens para conduzir o carro e abandoná-lo nas imediações do Campo de São Bento. Porém, foi surpreendido pela polícia, pois já estava sendo monitorado. De acordo com a polícia, o carro havia sido roubado, na madrugada do dia 15, na Rua Desembargador Lima Castro, no Fonseca.