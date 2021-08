Com 97,5% da população adulta vacinada, Niterói inicia dose de reforço em idosos

Niterói vai começar a vacinar com a terceira dose os 1.200 idosos mantidos em instituições de longa permanência da cidade, a partir de hoje (27). A cidade será a primeira do país a oferecer dose de reforço para este público. Adolescentes de 16 anos ainda podem se vacinar nesta sexta (27) e sábado (28). A cidade encontra-se em repescagem permanente, ou seja, os maiores de 18 anos que ainda não se vacinaram podem procurar uma unidade de saúde. A repescagem vale também para os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente.

Na próxima semana, a vacinação segue para os adolescentes de 15 anos que poderão se vacinar na segunda (30), terça (31) e quarta-feira (01). É necessário estar acompanhado do responsável e apresentar CPF, identidade e comprovante de residência dos pais.

Até o momento, Niterói já vacinou 399.765 mil pessoas com a primeira dose, o que significa 97,5% população acima de 18 anos e 77% da população geral. Mais de 232.600 mil niteroienses possuem o esquema vacinal completo com as duas doses ou a vacinação em dose única, que representa 56% população acima de 18 anos e 45% população geral.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destaca que o município, mais uma vez, se coloca na vanguarda com o esforço para vacinar toda a população.



“A cidade, mais uma vez, se coloca na vanguarda no país, nesse esforço grande de vacinação de toda a população. Já temos mais de 97% dos adultos vacinados. Nossa ênfase agora será na segunda dose e na busca ativa. Vacinar é um ato de respeito e preocupação com a nossa cidade. Se a gente se protege, ajuda a proteger quem está perto de nós”, enfatiza o prefeito.

Com o avanço da variante Delta e com a segurança da vacina garantida, a Anvisa e o Ministério da Saúde recomendaram uma dose de reforço da vacina CoronaVac ou Pfizer para pacientes com baixa imunidade (imunossuprimidos) e idosos, especialmente, acima de 70 anos. O calendário com as idades será divulgado em breve.



Rodrigo Oliveira também anunciou que a partir do dia 15 de setembro, o Ministério da Saúde vai começar a enviar doses suficientes para que os intervalos da Pfizer e da Astrazeneca sejam reduzidos para 8 semanas.



Locais de vacinação dos jovens de 12 a 17 anos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.



Locais de vacinação para maiores de 18 anos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40, Largo da Batalha.

Posto volante no Campo de São Bento – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Rua Lopes Trovão, Icaraí.