Com 24 óbitos, Prefeitura de Niterói prorroga isolamento social até 15 de maio e prepara reabertura do comércio

O prefeito Rodrigo Neves (PDT) disse agora pouco, durante a live do Gabienete de Crise, que para preparar a cidade para o momento mais dificel da pandemia vai prorrogar o período de isolamento social na cidade até o dia 15 de maio e a partir desta data também vai se reunir com as entidades empresarias da cidade para revelar como será o plano de abertura gradual do comércio.

“Vamos vencer essa guerra, mas precisamos perseverar. E por isso, amanhã [hoje], nós vamos publicar a prorrogação do isolamento social até o dia 15 de maio. Tenho certeza que demais dias vão ser determinantes para vitória de Niterói sobre esse vírus maldito para protegemos aos nossos familiares. Nesse período a única janela que vai existir será para os serviços médicos”, orientou o prefeito.

Sobre a volta gradual do comércio a partir do dia 15 de maio, o prefeito disse que vai constituir um grupo com as seguintes entidades empresariais: Câmara dos Diregentes Lojista (CDL-Niterói), Associação Comercial, Sindilojas e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) para tratar da volta do comércio. “A partir do dia 15 de maio, se Deus quiser, eu tenho certeza que nós vamos conseguir retomar atividade econômica gradualmente de Niterói e o melhor: com menos mortes do que outras cidades e conseguindo retornar o mais rapidamente a vida em Niterói”, ressaltou o prefeito.

CASOS — Segundo boletim da Prefeitura de Niterói são 349 casos de Covid-19 confirmados em moradores de Niterói, dos quais: 140 isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 52 hospitalizados, 24 óbitos e 130 recuperados.

Em apuração…