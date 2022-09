Com 20 cartões, Gabigol pode superar temporada mais indisciplinada pelo Flamengo

Ninguém consegue parar Gabigol dentro de campo, inclusive quando o assunto envolve o comportamento do jogador. O principal deles é a indisciplina diante da arbitragem que tem gerado um excesso de cartões. Diante do fato, o camisa 9 vai ficar de fora dos dois próximos jogos do time na temporada. E são partidas importantes.

Foto Divulgação CRF

Uma delas foi no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores contra o Vélez Sarsfield, no Maracanã. Mas como o Rubro-Negro goleou por 4 a 0 na ida e o artilheiro está pendurado com dois cartões amarelos, Dorival Júnior vai preservar Gabigol de olho na final.

O fato de não enfrentar o Vélez já deixaria Gabigol escalado para o duelo do fim de semana, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (11), às 19h. Mas ele não vai jogar por estar suspenso. Isso porque foi expulso no domingo (04) passado, no empate por 1 a 1 com o Ceará, no Maracanã.

Em 2019, Gabigol foi advertido em 23 ocasiões com o cartão amarelo e até agora já recebeu 19 cartões nesta temporada, sendo o jogador mais indisciplinado do plantel. Não bastasse as indisciplinas no campo, fora dele, para piorar ainda mais a situação, um vídeo de Gabigol em uma discussão com um jovem na noite do último domingo (04), no Rock in Rio, viralizou nas redes sociais. Nem Flamengo e nem jogador se posicionaram sobre o tema.