Colunista afirma que Sílvio Santos está na UTI com Covid

Ao que parece, a situação do apresentador Sílvio Santos é preocupante. Isso porque a jornalista Fábia Oliveira publicou, nesta sexta-feira (13), em sua coluna do jornal O Dia que o dono do SBT se encontra na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, da cidade de São Paulo.

Sílvio deu entrada na unidade hospitalar acompanhado da filha, Patrícia Abravanel, e já foi diagnosticado com a Covid-19 durante a triagem no pronto atendimento. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da área exclusiva para a doença e sendo monitorado de perto por médicos.

Site confirma internação, mas diz que apresentador não está na UTI

Já de acordo com outro site, o TV Pop, o apresentador realmente foi internado por ter contraído a doença. Mas o quadro não é grave e ele nem se encontra na UTI.

Ele optou por se internar por estar assustado com a morte do Tarcísio. Mas está bem, com sintomas leves e sendo acompanhado pela família, que não está preocupada”, salientou uma fonte que trabalha no Grupo Silvio Santos ao TV Pop.

O jornal A Tribuna tentou contato com a assessoria de imprensa do SBT, mas não conseguiu retorno.

Caso a informação seja confirmada, a notícia vai ao encontro do que foi dito ontem (12), inicialmente, pelo apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, e do site Metrópoles. Posteriormente, o SBT emitiu uma nota negando o fato e dizendo que o apresentador “estava em casa e passava bem“.