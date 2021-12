Colônia de Férias é alternativa para tempo vago da criançada

As colônias de férias oferecidas pelos clubes são sempre uma ótima opção para os pais que precisam manter os filhos ocupados no período de férias escolares. O Sesc RJ oferece para crianças entre 6 e 12 anos atividades que envolvem lazer e conhecimento, no período de trabalho dos pais. As inscrições já estão abertas, e as vagas são limitadas. São 1.140 vagas em 14 unidades do estado, sendo 50 em Niterói e 100 em São Gonçalo, onde os preços variam entre R$ 80 e R$ 150. A colônia acontece de 18 a 28 de janeiro, com atividades presenciais das 13h às 17h, de terça a sexta-feira.

A ideia da Colônia de Férias do Sesc RJ é de não ser apenas uma alternativa para o tempo livre, mas sim um espaço onde as crianças e os adolescentes são convidados a exercitarem o corpo e a mente em atividades prazerosas que estimulam o convívio social e geram conhecimento.

Jogos populares e de mesa, oficinas esportivas, esportes adaptados, aulões de atividade física, oficinas de meio ambiente e gastronomia, espetáculos de teatro, exibição de filmes e muitas outras atividades fazem parte da programação da Colônia, que é um dos projetos mais longevos do Sesc e que atrai centenas de jovens a cada edição. Mais informações em www.sescrio.org.br.