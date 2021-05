Colisão entre caminhão e veículo de passeio deixa cinco feridos no Cafubá

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão, na manhã desta sexta-feira (28), na rua Doutor Godofredo Garcia, no Cafubá, deixou cinco pessoas feridas.

O Corpo de Bombeiros informa que foi acionado às 8h17min. Viaturas do Quartel de Charitas foram enviadas ao local. Ainda de acordo com informações preliminares dos Bombeiros, cinco pessoas ficaram feridas no acidente.

As vítimas receberam os primeiros socorros no local. Três delas, que apresentavam ferimentos leves, foram liberadas após atendimento. Já Gustavo Venício, 32 anos, e Arlison Silva, 30 anos, tiveram ferimentos mais graves e precisaram ser encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).