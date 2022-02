Colisão deixa duas pessoas feridas na Praia de Icaraí

Um acidente envolvendo uma moto deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (15) na praia de Icaraí. O acidente aconteceu na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, altura do antigo Clube Regatas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas foram levadas para o Hospital Azevedo Lima, um homem em estado moderado e uma mulher em estado grave. A identificação do casal não foi divulgado.

O quartel de Niterói foi acionado às 15:05h, uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar socorro às vítimas. Agentes da Guarda Municipal prestaram apoio às vítimas e na ordenação do trânsito.