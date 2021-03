Coletivo de mulheres promove palestras gratuitas online

O coletivo Mulheres do Salgueiro, em São Gonçalo, está realizando palestras gratuitas na internet sobre temas ligados aos conceitos de economia solidária, inovação em negócios, empreendedorismo, entre outros. As lives na página do facebook do Coletivo acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, sempre às 18h, e são conduzidas por profissionais convidados e com experiência ampla no mercado de trabalho. A programação pode ser conferida nas redes sociais do coletivo.

Além das palestras, os produtos produzidos pelas empreendedoras de São Gonçalo e cidades vizinhas serão expostos para comercialização. A criação de um catálogo e vídeo demonstrativo para divulgação virtual está entre as ações externas que acontecerão até o próximo mês.

Toda a programação de atividades faz parte do programa “Circuito Fluminense de Cultura Popular e Economia Solidária” do Governo do Estado e tem o suporte financeiro dos recursos advindos da Lei Federal Aldir Blanc, conhecido como auxílio emergencial para a área cultural.