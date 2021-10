Colégio Universitário da UFF com inscrições abertas para 2022

Quem passa pelo pacato bairro São Domingos está acostumado a passar por um colégio que parece um Ciep, na Rua Alexandre Moura, mas se trata do Colégio Universitário Geraldo Reis, pertencente a Universidade Federal Fluminense (UFF). O tradicional colégio, todo colorido, está com inscrições abertas para o ano letivo de 2022, que será feito através de sorteio público para as vagas.

A UFF informou que serão 12 vagas imediatas para a turma inicial da educação infantil (para crianças nascidas entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020) e 8 vagas para cadastro de reserva para cada turma da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. No edital deste ano, 50% das vagas estão reservadas para cotas sociais, étnico-raciais e para pessoas com deficiência.

As inscrições vão até dia 15 de novembro e são gratuitas. Quem quiser fazer pela internet basta acessar o site http://coluni.uff.br/ingresso-2022/ e quem quiser fazer de forma presencial, basta ir na própria escola, entre 8 e 12 de novembro, das 10h às 15h.

HISTÓRIA DO COLÉGIO

O Colégio Universitário Geraldo de Achilles Reis (Coluni-UFF) é uma unidade acadêmica de educação básica, de caráter público, gratuito, laico e inclusivo da UFF, com funcionamento em tempo integral. Os ensinos fundamental e médio são oferecidos no prédio sede. Já a educação infantil é oferecida no prédio anexo, situado à Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis s/n, no Campus do Gragoatá, no mesmo bairro.