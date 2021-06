Colégio promove evento on-line sobre carreiras voltado para estudantes do Ensino Médio

Tradicionalmente, os estudantes de Ensino Médio costumam ter dúvidas sobre qual carreira seguir. E em tempos de pandemia essa dúvida tem causado ainda mais receio em quem não tem convicção sobre qual será o rumo profissional que vai optar. Por isso, nos dias 26 de junho e 3 de julho (aos sábados), entre 8 horas e 18:30, o colégio Ponto de Ensino vai promover o Espaço de Carreiras, evento em ambiente online, com palestras e mesas de debates, entre outras atividades, realizadas em duas salas e envolvendo 16 mediadores e mais de 40 especialistas convidados.

Entre os convidados estão: Marcelo Campos, executivo na Indústria de Óleo e Gás, atuando como Regional Manager Americas da multinacional Sueca – Roxtec; Karla Carioca, CEO do Grupo Dominus; Viviane Eiras, executiva de Marketing no mercado de Shopping Center e Eduarda Lattanzi Menezes, doutoranda em Relações Internacionais pela UERJ .

A programação do dia 26 de junho terá palestras sobre orientação profissional, mesas redondas sobre a carreira de Medicina, opções na carreira militar e possibilidades em Engenharia, além de discussões com profissionais de áreas como indústria criativa, tecnologia e informática e no mercado financeiro. As atividades do dia 3 de julho terão como temas Diversidade e inclusão no mercado de trabalho; Ciências Biológicas, Artes e Comunicação Visual e Ciências Exatas e Internacionais. Além disso, o evento terá debates sobre profissões como: Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Fonoaudiologia e Psiquiatria.

A transmissão do Espaço Carreiras acontece através do Pensi On-line, plataforma desenvolvida especialmente para receber os eventos virtuais do colégio. As salas são simultâneas e a programação completa se encontra disponível em https://pensionline.com.br/.