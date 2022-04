Colégio particular em Icaraí registra casos de covid

A unidade do Colégio pH da Rua Gavião Peixoto registrou esta semana casos de covid em alunos do ensino médio. A escola seguiu rigorosamente os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde do município e decidiu manter as turmas do primeiro e segundo ano online.

Em nota, o colégio informou que achou prudente a decisão de suspender temporariamente as aulas presenciais, para os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio da unidade Icaraí.

Informou ainda que foi uma decisão compartilhada com as famílias dos alunos que estão sendo atendidas em caso de dúvidas.

O colégio tem 35 anos e começou como um curso preparatório para o vestibular. Hoje, além do curso, atua também como Colégio nos segmentos de Educação Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio, com 14 unidades no Rio de Janeiro e Niterói.