Colégio em Maricá é acusado de negligência em surto de Covid-19. Diretora da instituição nega qualquer irregularidade

Se a polêmica da volta presencial às aulas está longe do fim nas cidades que optaram pelo retorno físico dos alunos à escola, um colégio do ensino particular vem contribuindo de forma negativa para essa discussão. É o que denunciam funcionários e pais de alunos da unidade do Santa Mônica Centro Educacional que se encontra em Maricá.

Diversos profissionais falaram ao jornal A TRIBUNA em anonimato que a direção do colégio tem feito “pouco caso” do crescimento de infecções por Covid. E a situação que já estava ruim em abril piorou desde o início de maio, afetando o andamento das aulas de três turmas.

De acordo com as denúncias, as aulas estão suspensas em uma das turmas do 1º ano do Ensino Médio e em outra do 7º ano. Os alunos de uma das turmas de segundo ano do Ensino Fundamental retornaram à sala na segunda, dia 24, depois de duas semanas em casa também por causa de um surto.

De acordo com apuração da reportagem, dois administradores, uma secretária, duas supervisoras do Ensino Fundamental, uma pessoa que trabalha na enfermaria da escola e uma orientadora educacional do Ensino Médio são os profissionais da unidade que se encontram afastados por estarem infectados ou com sintomas suspeitos da Covid-19. Além disso, outro dois profissionais foram afastados nesta quinta (27), sendo uma pessoa que trabalha na limpeza e outra que atua na informática.

“Infelizmente, parece que ninguém da escola dá a mínima para o que está acontecendo. Só para se ter ideia, os dispensers de álcool gel foram colocados na sexta-feira da semana passada (21) por medo de aparecer uma fiscalização surpresa da vigilância sanitária que pudesse multar a escola. E o pior é que ninguém sabe ao certo o número de alunos infectados. Sabemos que são muitos por causa do grande número de ausências nas salas de aula. Só que a quantidade exata não tenho como informar porque a direção abafa isso até de quem é funcionário”, denunciou um dos profissionais.

Procurada para comentar as reclamações, a diretoria da instituição, a professora Simone Ferreira, reconheceu que houve o afastamento das três turmas citadas pela reportagem. Mas explicou que os alunos do 1º ano do Ensino Médio e do 7º ano do fundamental já retornaram às aulas. Em relação à turma de 2º ano do ensino médio, ela explicou que o retorno está programado para acontecer na próxima terça-feira (1º).

Questionada sobre a colocação dos dispensers de álcool gel que teriam sido providenciados há apenas uma semana, a diretora é enfática ao negar isso.

“De forma alguma os dispensers foram colocados há uma semana. A escola está preparada desde o ano passado quando houve a possibilidade do ensino híbrido. Isso foi em outubro, quando as escolas na cidade do Rio tiveram a autorização para a volta. Em Maricá não houve essa permissão, mas mesmo assim nós nos preparamos desde aquela época”, detalhou a diretora.

Já quando foi perguntada sobre a quantidade de funcionários afastados por contraírem o novo coronavírus, Simone reconhece que houve casos, mas não detalhou quanto “por ser uma informação administrativa e que não pode ser divulgada”.

A reportagem procurou a Vigilância Sanitária de Maricá para saber se houve alguma denúncia, mas não houve resposta até o fechamento da matéria.

Gabriel Gontijo