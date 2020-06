Coleções afetivas: acervo de arte de uma cidade

No momento em que as pessoas estão em isolamento social para o combate à propagação de uma das maiores pandemias da história, o MAC Niterói realiza um projeto que busca identificar e difundir as “obras de arte” que os moradores da cidade possuem em suas casas.

Grande parte da população está isolada em casa, sozinha ou com família e amigos. Para além da TV e da internet, o seu universo de observação está restrito às paredes de sua casa: fotos, quadros, plantas, objetos especiais. Esses artefatos são como _links_ para experiências estéticas, afetivas, meditativas, intelectuais. Em muitos casos, esses “objetos de arte” perpassam gerações e vão ganhando camadas simbólicas de memória e afeto. Memórias dos mais velhos, os mesmos que hoje enfrentam um grande risco pela Covid-19.

A pandemia do coronavírus é, portanto, além de todos os outros impactos que ela carrega, uma ameaça às memórias.

Por meio de seus canais nas redes sociais (Facebook e Instagram), o MAC levará à população da cidade, do país e do mundo, um pouco da intimidade de cada casa, das famílias, das obras de arte e objetos das coleções afetivas que os niteroienses têm em casa. E da história por trás de cada objeto.

Mais que uma exposição virtual, essa é uma iniciativa de mobilização e engajamento de pessoas, nesta situação de crise e de isolamento social.

A partir da exibição de fotos dos objetos que as pessoas têm em sua própria casa, e da história que carrega essa peça, descortina-se um pouco da experiência da cidade de Niterói, de sua gente, com a arte. E de sua memória afetiva.

Os interessados devem enviar foto e a história desse objeto nesse_link_: bit.ly/2w7ayra. Não há prazo para o envio. Até a quarentena durar.