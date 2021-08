Codim capacita agentes para atendimento às mulheres

O Treinamento Lilás, uma capacitação sobre mecanismos de proteção à mulher em situação de violência foi iniciada pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim). Desta vez, será com 190 agentes de trânsito da Nittrans, homens e mulheres. As palestras acontecem no auditório da Nittrans e foram divididas em dois para evitar aglomeração devido à pandemia da Covid-19.

A coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, reforça que o conhecimento é fundamental para o enfrentamento à violência.

“Levar conhecimento e fomentar o debate sobre o feminicídio e a lei Maria da Penha é fundamental para garantir os direitos das mulheres e o enfrentamento à violência. O Treinamento Lilás segue com a Guarda Municipal e agora iniciamos um novo ciclo com a Nittrans. Queremos que os nossos agentes possam oferecer um atendimento adequado e humanizado às vítimas de violência, gerando sensibilização e encaminhamento para a rede de proteção e atendimento da cidade. A conscientização de todos é fundamental para a construção de uma cidade mais equânime e justa“, disse Fernanda.

O objetivo é orientar os agentes sobre o tratamento humanizado às mulheres em situação de violência e sobre a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na cidade e os órgãos parceiros. Neste novo ciclo de treinamento, a Codim conta com a participação da advogada Gabriela Barroso, especialista em Direito da Mulher e da Família que abordará temas como Definição e Identificação das Violências de Gênero, Identificação da Violência Doméstica e Familiar – Lei Maria da Penha e Exposição e Implementação do Protocolo de Acolhimento à Mulher em Situação de Violência, além de apresentar toda rede de enfrentamento existentes na cidade de Niterói e os novos programas que estão sendo estruturados pela Codim.

Gilson Santos, presidente da Nittrans, destaca a importância da parceria para tratar da violência contra as mulheres.

“O enfrentamento à violência contra a mulher é uma tarefa de todos. Na Nittrans, sabemos que este tema deve ser tratado com o profissionalismo e a profundidade que o assunto exige e por isso é tão importante esta parceria com a Codim”, ressalta Gilson.