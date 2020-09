Cobra jiboia capturada no shopping do Centro é solta no Parque Municipal de Niterói

Foi solta, no Parque Municipal de Niterói (Parnit), uma cobra jibóia, que foi encontrada no último sábado (dia 26), no estacionamento do Plaza Shoping, no Centro de Niterói, que assustou clientes e funcionários do local. A espécie, que não é venenosa, e foi resgatada pela Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, e como não estava machucada foi solta em seu habitat.

Pelas redes sociais, clientes do shoping registraram o animal rastejando e depois um funcionário bloqueando sua passagem, usando um rodo. O Plaza Niterói informou que a equipe de segurança do shopping havia monitorado o animal e acionou o resgate na parte da tarde, o que não impediu o funcionamento do centro comercial.

A Guarda Municipal informou que quando chegou ao estacionamento do shopping, a cobra já estava acomodada em um recipiente. A coordenadoria ambiental da GM acrescentou que já resgatou mais de 700 animais silvestres na cidade neste ano. Entre as espécies mais comuns estão capivaras, corujas, gambás, tartarugas, cobras, gaviões, bichos-preguiça e tamanduás.

“A Guarda orienta que os moradores de Niterói acionem o serviço imediatamente, pelo telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), ao encontrar um animal silvestre que precise de resgate”.