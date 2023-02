Cobra-coral é resgatada em Saquarema

Guarda ambiental local devolveu o animal à natureza

Agentes da Guarda Ambiental de Saquarema foram acionados para resgatar uma cobra que se encontrava na Praça do Coração, no Centro da cidade. A serpente, em idade adulta e medindo 50 centímetros, foi identificada como uma cobra-coral-verdadeira e, como estava em boas condições de saúde, foi solta em seu habitat, logo após a captura, na última segunda-feira (6).

Veneno de alta toxidade

A cobra-coral-verdadeira se destaca pela coloração bastante característica, formada por anéis pretos, vermelhos, brancos e amarelos. Essa coloração é conhecida como aposemática ou coloração de aviso, uma vez que indica perigo, por geralmente ser encontrada em animais venenosos. Esse padrão de cores é frequentemente copiado por uma espécie conhecida como falsa-coral, um grupo não peçonhento que, ao copiar a cor da coral-verdadeira, espera afugentar predadores.

Considerada uma das serpentes mais venenosas do Brasil, a coral-verdadeira possui veneno de alta toxicidade, que afeta o sistema nervoso. Se uma pessoa é picada, os primeiros sintomas são dormência no local, visão turva e dificuldade de falar. Mas, aos poucos, a peçonha começa a afetar o restante do sistema nervoso, provocando paralisia de músculos importantes, como os do coração e do diafragma. Apesar de perigosa, a coral-verdadeira é muito tímida, raramente ataca e vive – geralmente – escondida entre a vegetação rasteira, buracos no chão e debaixo de pedras.

A Guarda Ambiental de Saquarema alerta a população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato, através do telefone 22-99279-0540, e do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são tentar a captura, manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda: os agentes são devidamente treinados e preparados para este tipo de trabalho.