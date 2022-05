CNT: 68% dizem ter confiança nas urnas eletrônicas; 28%, não

Pesquisa divulgada na terça-feira (10/5) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) aponta que 68% dos eleitores declaram ter confiança nas urnas eletrônicas, enquanto 28,6% dizem não confiar. Outros 3,4% não sabem ou não responderam.

Questionados sobre o comparecimento às urnas, 79% disseram que com certeza vão votar nas eleições de outubro. Outros 14% informaram ser provável que compareçam, enquanto 3% não devem votar. E 1,4% deu certeza de que não vai comparecer.

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas presencialmente, em 137 municípios de 25 estados, entre os dias 4 e 7 de maio deste ano. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A sondagem foi contratada pela MDA e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05757/2022.

Teste de urnas

Apesar dos constantes questionamentos do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que acabaram por se tornar ponto importante do debate público, o TSE segue o cronograma das eleições sem qualquer alteração no planejamento.

Em abril, o chefe do Executivo voltou a colocar em dúvida os resultados eleitorais e a dizer que é necessário implementar as sugestões apresentadas pelas Forças Armadas ao TSE, para ampliar a confiabilidade do processo eletrônico de votação.

O presidente da Justiça Eleitoral, ministro Edson Fachin, no entanto, declarou que as mudanças consideradas indispensáveis já foram realizadas e que as urnas são seguras. “O voto é secreto, e o processo eletrônico de votação, conquanto sempre suscetível de aprimoramentos, é reconhecidamente seguro, transparente e auditável”, frisou.

De 11 a 13 de maio, será feito o Teste de Confirmação. No evento, os investigadores que participaram do TPS, realizado de 22 a 27 de novembro de 2021, voltam ao TSE a fim de conferir se as soluções aplicadas pela equipe técnica foram suficientes para aperfeiçoar os pontos encontrados anteriormente. Entenda mais nesta reportagem.