Clubes poderão ampliar horário e oferecer esportes em dupla a partir de sexta-feira (31 de julho)

Em audiência realizada na quarta-feira (29) com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o vereador Luiz Carlos Gallo (Cidadania) conseguiu a flexibilização do horário de funcionamento dos clubes sociais da cidade. Atualmente, o funcionamento é das 13h às 18h. A partir de sexta-feira (31), as agremiações poderão receber seus sócios entre 6h e 18h. Esportes que podem ser praticados por até duas pessoas estarão liberados.

Para Gallo, a decisão do prefeito de estender o horário de funcionamento dos clubes é acertada.

“Levei essa proposta ao Rodrigo e ele entendeu que é hora de flexibilizar o horário dos clubes, que estão limitados pelo decreto. Conversamos e ele decidiu que podemos aumentar o horário de funcionamento”, disse Gallo.

Num momento anterior, os clubes pediram para funcionar por mais tempo. Porém, não era oportuno ainda fazer qualquer alteração.

“Esta é uma reivindicação antiga das direções dos clubes. Agora, sim, poderão funcionar por mais tempo, sempre respeitando as medidas de proteção contra o coronavírus, como o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel”, declarou.

Com a mudança nos horários, as modalidades esportivas que podem ser praticadas por até duas pessoas estão liberadas.

“Esportes como tênis, paddle e bocha estão liberados, sempre respeitando as medidas de proteção. É bom frisar que os clubes estão preparados para operar num horário maior, dentro dos protocolos. Quero realçar que os clubes jamais fizerão pressão ou qualquer tipo de chantagem para a ampliação do horário. Eles sempre respeitaram as determinações da prefeitura”, afirmou.

Gallo lembrou ainda que Niterói foi o primeiro município do Estado a se isolar na pandemia. Com isso, começa a colher os frutos de um trabalho baseado na ciência.

“A população não está abusando. O respeito aos protocolos têm sido a tônica na cidade. A cidade começou a reabrir gradativamente porque conta com uma equipe de excelência da UFF, Uerj, Fiocruz e da Secretaria de Saúde”, disse Luiz Carlos Gallo.