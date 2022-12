Clubes cariocas se manifestam pelas redes sociais sobre morte de Pelé

Apesar de ter jogado no Santos por muito tempo e ter sido tricampeão pela Seleção Brasileira, Pelé recebeu inúmeras mensagens de clubes cariocas nesta quinta-feira (29), data em que foi anunciada às 15h27 a morte do Rei do Futebol.

O Vasco da Gama escreveu: “O Vasco da Gama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nesta quina-feira, aos 82 anos. Descanse em paz, Rei do Futebol e grande vascaíno de coração”.

Pelé disputou um combinado entre Vasco e Santos em 1957. Os jogos com a camisa do Vasco foram em junho, aos 16 anos. Ele vestiria novamente o uniforme do time do coração em 1969, ano em que marcou seu milésimo gol na carreira justamente em cima do Vasco. Um dirigente vascaíno pediu para o Rei vestir a camisa do Vasco. Pelé não hesitou em vesti-la.

Já o Fluminense postou um foto de Pelé ainda jovem e escreveu. “Eternamente o Rei do Futebol. RipPele”, relembrando quando Pelé defendeu o Fluminense por 45 minutos no dia 26 de abril de 1978, contra o Racca Rovers, campeão nacional à época, na Nigéria, em excursão à Africa. O Tricolor venceu por 2 a 1. Os gols foram de Marinho Chagas e Arturzinho.

O Flamengo escreveu que “Infelizmente, aconteceu o que jamais gostaríamos que acontecesse. Obrigado, Pelé! Foi um prazer te reverenciar, te enfrentar e te ver com o Manto Sagrado. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Atleta do Século”.

O Rei Pelé vestiu a camisa 10 rubro-negra em 1979, no Maracanã, quando jogou amistoso contra o Atlético-MG. A renda foi revertida para as vítimas das chuvas que atingiram Minas Gerais, seu estado natal, naquele ano.

Por fim, o Botafogo, único clube carioca que o Rei não vestiu a camisa, fez uma uma postagem com montagem de fotos de Pelé com a camisa do Brasil com os dizeres: “Obrigado, Rei! Ídolo que engrandeceu o esporte, encantou o mundo e tanto nos orgulhou. Descanse em paz”.